مبابي ويامال مرشحان لجائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر في الدوي الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني أسماء المرشحين لجائزة لاعب شهر ديسمبر بالدوري.

ويتنافس 5 مرشحين على الجائزة أبرزهم كيليان مبابي ولامين يامال.

وجاء المرشحين للتويج بالجائزة كالتالي:

كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

لامين يامال لاعب برشلونة.

أندري رادو لاعب سيلتا فيجو.

جيرمان فاليرا لاعب إلتشيز

كوكي لاعب أتلتيكو مدردي.

وكان يامال قد توج بالجائزة خلال الشهر الماضي.

وبعد كيليان مبابي أكثر من توج بالجائزة خلال الموسم الحالي برصيد مرتين، بينما توج بالجائزة في شهر أغسطس نيكولاس بيبي لاعب فياريال.

ولم يترك مبابي أي شهر دون الترشح لجائزة الأفضل.