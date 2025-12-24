انتهت أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (2)-(1) غينيا الاستوائية.. نهاية درامية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية في الجولة الأولى من دور مجموعات أمم إفريقيا 2025.

نهاية المباراة بفوز بوركينا فاسو على غينيا الإستوائية 2-1

ق. 97 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول قاااااااااااااااااااااااااااااااااتل عن طريق إدمون تابسوبا.

ق. 95 جوووووول التعااااادل لبوركينا فاسو عن طريق جورجي ميلونجو

ق. 85 جووووووووووول قااااتل لغينيا الإستوائية. ركنية قابلها مارفين إنيبو برأسية في المرمى.

ق73. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق71. جووووول أول لبوركينا فاسو عن طريق لاسين تراوري مستغلا تمريرة بالرأس من دانجو واتارا ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

ق58. دانجو واتارا يهدر انفرادا بالمرمى تصدى له الحارس أوونو.

ق49. بطاااقة حمراء لباسيليو ندونج لاعب غينيا الاستوائية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق7. فرص متتالية لبوركينا فاسو لمحاولة تسجيل الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل