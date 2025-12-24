أمم إفريقيا - مبومو: انتظرت هذه اللحظة طويلا.. والكاميرون تملك تاريخا كبيرا

أعرب بريان مبومو مهاجم منتخب الكاميرون عن حماسه الشديد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويفتتح الكاميرون مشواره في كأس إفريقيا بمواجهة الجابون مساء اليوم ضمن الجولة الأولى للمسابقة.

وقال بريان مبومو عبر موقع كاف: "انتظرت هذه اللحظة لفترة طويلة ومتحمس للغاية. المشاركة في كأس أمم إفلايقيا أمر مميز بالنسبة لي".

وأضاف "الكاميرون تملك تاريخاً كبيراً في كأس أمم إفريقيا، وسنحاول تمثيل بلدنا بأفضل صورة ممكنة".

وتابع "الجميع ينتظر مني أن أصنع الفارق، سأقدم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق النتائج. هذا ما نعمل عليه جميعا".

وأتم تصريحاته "كأس أمم إفريقيا مصدر فخر لكل الأفارقة. في عائلتي كنا دائما نتابع هذه البطولة، وأن يروني اليوم أشارك فيها يُعد شرفا كبيرا لي ولهم. إنها مسابقة استثنائية بكل المقاييس".