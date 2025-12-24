سبورت: برشلونة يحدد هدفه الدفاعي الأول في يناير

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 14:09

هانز فليك مدرب برشلونة

يواصل نادي برشلونة بحثه عن تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل المعاناة الواضحة التي يعيشها الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات وعدم الاستقرار، وهو ما دفع الإدارة الرياضية إلى وضع قائمة مختصرة بأسماء تلائم متطلبات المدرب هانز فليك.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بإصابة أندرياس كريستنسن، إلى جانب تجميد موقف رونالد أراوخو، ما انعكس بشكل مباشر على صلابة الخط الخلفي، خاصة في المباريات الكبرى التي شهدت تراجعًا دفاعيًا ملحوظًا أمام فرق مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد وتشيلسي في بداية الموسم.

وبات واضحًا أن النادي الكتالوني في حاجة ماسة إلى قلب دفاع قادر على إعادة التوازن، سواء باللعب إلى جوار باو كوبارسي أو إيريك جارسيا.

وفي هذا الإطار، كلفت الإدارة الرياضية بقيادة ديكو بالبحث عن المدافع الأنسب لمنظومة برشلونة الحالية.

وخلال الفترة الماضية، ترددت أسماء عدة على طاولة برشلونة، أبرزها نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، وباو توريس لاعب أستون فيلا، إلى جانب مارك جيهي قائد كريستال بالاس. ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن الأفضلية داخل النادي تميل بوضوح إلى المدافع الإنجليزي.

ويعود ذلك لعدة أسباب، أبرزها أن عقد مارك جيهي ينتهي في يونيو المقبل، ما يجعله خيارًا مناسبًا من الناحية الاقتصادية في ظل الوضع المالي لبرشلونة.

كما أن اللاعب يُعد الأقل تكلفة بين الأسماء المطروحة، وهو عامل حاسم في قرارات الإدارة الحالية.

