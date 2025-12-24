تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 13:50

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو - الجزائر

أعلن كل من براما تراوري مدرب بوركينا فاسو وخوان ميتشا مدرب غينيا الاستوائية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بوركينا فاسو مع غينيا الاستوائية على ملعب محمد الخامس في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ويقود بلاتي توري لاعب بيراميدز وسط بوركينا فاسو في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: هيرفي كوفي.

الدفاع: ستيف ياجو - إدموند تابسوبا - إسوفو دايو - أرسين كواسي.

الوسط: بلاتي توريه - إسماهيلا أويدراوجو - جوستافو سانجاري.

الهجوم: دانجو واتارا - بيير كابوري - بيرتراند تراوري.

ويقود لورين زونيجا مهاجم الفريق الثاني لريال مدريد هجوم غينيا الاستوائية.

بينما جاء تشكيل غينيا الاستوائية كالتالي:

الحارس: جيسوس أوونو.

الدفاع: كارلوس أكابو - إستبيان أروزكو - ساؤول كوكو - باسليو ندونج.

الوسط: عمر ماسكاريل - خوسي ماتشين - بابلو جانيت.

الهجوم: لورين زونيجا - إبان سالفادور - لويس نلافو.

ويلعب غينيا الاستوائية وبوركينا فاسكو في المجموعة مع الجزائر والسودان.

