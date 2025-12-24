تقرير: طرابزون سبور يخطط لضم وسام أبو علي.. وموقف اللاعب

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولومبوس كرو

يخطط نادي طرابزون سبور التركي للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب كولومبوس كرو الكولومبي.

وانتقل أبو علي للدوري الأمريكي قادما من النادي الأهلي.

وبحسب صحيفة "ديلي ريكورد" الأسكتلندية، فإن وسام أبو علي بات قريبا من الانتقال إلى طرابزون سبور معارا حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن وسام أبو علي مهتم بالعرض التركي وأن المفاوضات مستمرة بين الأطراف الثلاثة.

ويمتد تعاقد وسام أبو علي مع كولومبوس كرو حتى صيف 2027.

ولعب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو 5 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

أبو على قضى فترة ناجحة مع الأهلي وسجل 38 هدفا وصنع 10 آخرين خلال 60 مباراة في جميع المسابقات.

