ماركا: أتلتيكو مدريد يخطط لتجديد عقد سميوني
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 13:15
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن نية إدارة أتلتيكو مدريد، تجديد عقد دييجو سيميوني مدرب الفريق.
وأشارت ماركا إلى أن الملاك الجدد للنادي لن يفكروا في رحيل المدرب الذي يقضي عامه الـ 14 عاما في تدريب الفريق.
ويمتد عقد سيميوني الحالي مع أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.
وفقا لماركا فأن ماتليو أليمانيو المدير الرياضي وإنريكي سيزيور رئيس النادي يرغبان في تقديم عرض جديد لسيميوني لتمديد عقده مع الفريق ليمتد إلى ما بعد 2027.
وفي حال تمديد عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد سيكون هو العقد التاسع مع النادي.
وتوج سيميوني منذ 2011 بـ 8 ألقاب كمدرب لأتلتيكو مدريد.
