بنزيمة: واجهنا خصما صعبا.. لكننا حققنا الأهم

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

وصف الفرنسي كريك بنزيمة مهاجم اتتحاد جدة مواجهة فريقه أمام ناساف الأوزبكي بالصعبة رغم تحقيق الفوز.

وفاز اتحاد جدة على ناساف بهدف دون رد ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بنزيمة في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة أمام خصم صعب ومتمرس في هذه البطولة".

واستدرك "لكننا حققنا الأهم وهو تحقيق النقاط الثلاث، وتحسين مركزنا في جدول الترتيب".

وأتم "كان يمكننا تسجيل أكثر من هدف، واحترمنا الخصم، وعلينا الآن التفكير في المباراة المقبلة".

وسجل بنزيمة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 لمينح فريقه نقاط المباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط بالمركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما استمر ناساف في المركز الأخير بجدول الترتيب بدون نقاط.

بنزيمة اتحاد جدة دوري أبطال آسيا
