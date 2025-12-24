مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة عُرض عليه التعاقد مع مدافعين من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط الدفاع قبل موسم 2026.

أكسيل ديساسي النادي : تشيلسي ناثان أكي النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت، تم عرض اسمي ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي، وأكسل ديساسي مدافع تشيلسي، على إدارة برشلونة عن طريق وسطاء ووكلاء لاعبين، مع اقتراب فتح باب الانتقالات في يناير.

ويبحث الثنائي عن فرصة للرحيل خلال الشتاء من أجل استعادة دقائق اللعب، على أمل التواجد مع منتخبي هولندا وفرنسا في كأس العالم المقبل.

أكسل ديساسي خرج تمامًا من حسابات إنزو ماريسكا في تشيلسي ولم يشارك مع الفريق الأول هذا الموسم، بينما خاض ناثان آكي أربع مباريات فقط مع مانشستر سيتي، ثلاث منها في كأس الرابطة.

وأشارت سبورت إلى أن برشلونة يخطط للاستثمار في مركز قلب الدفاع خلال صيف 2026، لكنه قد يحتاج إلى حل مؤقت في يناير، خاصة في ظل كثافة المباريات. وفي حال التحرك، يفضل النادي الكتالوني التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر دون بند أحقية الشراء، من أجل زيادة المنافسة في قلب الدفاع.

ويمتاز ناثان آكي بقدرته على اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، إلا أن مانشستر سيتي يرغب في إدراج خيار الشراء ضمن أي اتفاق محتمل، كما أن اللاعب يمتلك عروضًا أخرى داخل الدوري الإنجليزي.

أما أكسل ديساسي، فيُعد مدافعًا قويًا بدنيًا، ويحظى باهتمام أندية مثل ليون ونيوكاسل ويوفنتوس، لكن الصحيفة أكدت أن اللاعب يفضل الانتظار لمعرفة إمكانية الانتقال إلى برشلونة، وهو ما يتطلب موافقة تشيلسي على إعارة مباشرة دون شروط إضافية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن برشلونة لن يتعجل حسم هذا الملف، في ظل ترقبه لموقف رونالد أراوخو، المنتظر عودته للتدريبات في 29 ديسمبر، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تدعيم خط الدفاع في يناير.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com