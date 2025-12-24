مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 12:41

كتب : ذكاء اصطناعي

ناثان أكي يحتفل بهدفه في أرسنال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة عُرض عليه التعاقد مع مدافعين من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط الدفاع قبل موسم 2026.

أكسيل ديساسي

النادي : تشيلسي

ناثان أكي

النادي : مانشستر سيتي

برشلونة

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت، تم عرض اسمي ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي، وأكسل ديساسي مدافع تشيلسي، على إدارة برشلونة عن طريق وسطاء ووكلاء لاعبين، مع اقتراب فتح باب الانتقالات في يناير.

ويبحث الثنائي عن فرصة للرحيل خلال الشتاء من أجل استعادة دقائق اللعب، على أمل التواجد مع منتخبي هولندا وفرنسا في كأس العالم المقبل.

أخبار متعلقة:
ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان لـ أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع تونالي.. وديفيد قد يكون المفتاح

أكسل ديساسي خرج تمامًا من حسابات إنزو ماريسكا في تشيلسي ولم يشارك مع الفريق الأول هذا الموسم، بينما خاض ناثان آكي أربع مباريات فقط مع مانشستر سيتي، ثلاث منها في كأس الرابطة.

وأشارت سبورت إلى أن برشلونة يخطط للاستثمار في مركز قلب الدفاع خلال صيف 2026، لكنه قد يحتاج إلى حل مؤقت في يناير، خاصة في ظل كثافة المباريات. وفي حال التحرك، يفضل النادي الكتالوني التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر دون بند أحقية الشراء، من أجل زيادة المنافسة في قلب الدفاع.

ويمتاز ناثان آكي بقدرته على اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، إلا أن مانشستر سيتي يرغب في إدراج خيار الشراء ضمن أي اتفاق محتمل، كما أن اللاعب يمتلك عروضًا أخرى داخل الدوري الإنجليزي.

أما أكسل ديساسي، فيُعد مدافعًا قويًا بدنيًا، ويحظى باهتمام أندية مثل ليون ونيوكاسل ويوفنتوس، لكن الصحيفة أكدت أن اللاعب يفضل الانتظار لمعرفة إمكانية الانتقال إلى برشلونة، وهو ما يتطلب موافقة تشيلسي على إعارة مباشرة دون شروط إضافية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن برشلونة لن يتعجل حسم هذا الملف، في ظل ترقبه لموقف رونالد أراوخو، المنتظر عودته للتدريبات في 29 ديسمبر، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تدعيم خط الدفاع في يناير.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

برشلونة ناثان أكي الدوري الإسباني
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يحدد هدفه الدفاعي الأول في يناير ماركا: أتلتيكو مدريد يخطط لتجديد عقد سميوني راشفورد: أرغب في الاستمرار في برشلونة.. وأشعر بالترحاب منذ وصولي رومانو: جيرونا يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة إتشيفيري كادينا كوبي: برشلونة يستطلع رأي فليك لتمديد تعاقده تقرير: كارباخال يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. ووجهة عربية الأقرب ليون يضم إندريك من ريال مدريد تقرير: ريال مدريد يخطط لضم نيفيز من الهلال
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0)-(0) غينيا الاستوائية.. محاولات متتالية 24 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مبومو: انتظرت هذه اللحظة طويلا.. والكاميرون تملك تاريخا كبيرا 31 دقيقة | أمم إفريقيا
سبورت: برشلونة يحدد هدفه الدفاعي الأول في يناير 32 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية 52 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: طرابزون سبور يخطط لضم وسام أبو علي.. وموقف اللاعب ساعة | ميركاتو
ماركا: أتلتيكو مدريد يخطط لتجديد عقد سميوني ساعة | الدوري الإسباني
بنزيمة: واجهنا خصما صعبا.. لكننا حققنا الأهم 2 ساعة | سعودي في الجول
مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519829/مدافع-من-سيتي-وآخر-في-تشيلسي-عرض-لتدعيم-دفاع-برشلونة-من-إنجلترا