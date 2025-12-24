راشفورد: أرغب في الاستمرار في برشلونة.. وأشعر بالترحاب منذ وصولي

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 12:40

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة ضد جوادالاخارا

شدد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة على رغبته في الاستمرار مع الفريق.

ويقضي راشفورد الموسم الحالي معارا من مانشستر يونايتد إلى برشلونة.

وقال راشفورد عبر صحيفة سبورت: "بدأت معظم مؤسساتي الخيرية حينما كان عمري 18 أو 19 عاما، هذا شيء أمي كانت تفعله بالفعل وأردنا أن ننمي ذلك، كانت دائما ما تحاول مساعدة المشردين خاصة في وقت أعياد الميلاد بالطعام والملابس، كانت تمشي في شوارع مانشستر وتوصل الصناديق التي تحتوي على جميع الاحتياجات الأساسية".

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة – راشفورد يعود لقيادة الهجوم ضد أوساسونا تشكيل برشلونة - راشفورد يقود الهجوم ضد ريال بيتيس عودة راشفورد لقائمة برشلونة من أجل مواجهة تشيلسي أس: برشلونة يستعيد راشفورد قبل مواجهة تشيلسي.. وهذا موقف بيدري

وتابع "بالطبع حاولت إشراك زملائي في برشلونة بتلك المشاريع لكن يجب أن يكون الأمر نابعا من دافع حقيقي للشخص نفسه، شيئا يرغب في القيام به فعلا والهدف هو الوصول لأكبر عدد من الناس، أشعر بالراحة في مثل هذه الأجواء والظروف ومن موقعي هذا يجب علي المساعدة".

وأكمل "أشعر بالاستقرار في برشلونة كنادي ومدينة، ومنذ وصولي أشعر بالترحاب، بالنسبة لي أنا هنا لإسعاد الفريق والتتويج بالألقاب، الموسم الماضي كان رائعا ولكن الحياة تسير بسرعة والأشياء تتغير وهدفنا هو تكرار هذه النجاحات وأن أركز على ذلك".

وأضاف "بكل تأكيد أريد الاستمرار في برشلونة، هذا هدف الأكبر ولكنه ليس سببي التدرب بجد وإعطاء كل ما لدي، هدفي الحقيقي هو الفوز، برشلونة فريق كبير خُلق ليتوج بالألقاب".

وأتم "هناك ضغط هنا في برشلونة ولكن ليس ضغطا سلبيا، هو من النوع الذي يحفزك كلاعب والضغط الذي أردته دائما كلاعب، لا يمكنني التواجد في مكان طموحه قليل، البقاء متحفزا أصعب عندما تتواجد في فريق لا يتطلب البقاء في القمة، وأنا في المكان المثالي لاستكمال مسيرتي كلاعب".

وشارك راشفورد في 24 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 11 آخرين.

ماركوس راشفورد برشلونة
نرشح لكم
مبابي ويامال مرشحان لجائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر في الدوي الإسباني سبورت: برشلونة يحدد هدفه الدفاعي الأول في يناير ماركا: أتلتيكو مدريد يخطط لتجديد عقد سميوني مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا رومانو: جيرونا يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة إتشيفيري كادينا كوبي: برشلونة يستطلع رأي فليك لتمديد تعاقده تقرير: كارباخال يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. ووجهة عربية الأقرب ليون يضم إندريك من ريال مدريد
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: يلديز يضع شرطين لتجديد عقده مع يوفنتوس 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير صربي: رادنيك يرفض عرضا ضحما من الأهلي لضم موهبة غانا 34 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - عادل ماجر وتفوق على بلومي.. محرز هداف الجزائر التاريخي في البطولة 47 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (1)-(0) السودان.. الشوط الثاني ساعة | أمم إفريقيا
13 من 98 ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان ساعة | أمم إفريقيا
تقرير سعودي: بنفيكا يضغط للتعاقد مع جناح النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بـ آيات ياسين 2 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519828/راشفورد-أرغب-في-الاستمرار-في-برشلونة-وأشعر-بالترحاب-منذ-وصولي