أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط

يرى باتي سيس لاعب وسط منتخب السنغال أن بلاده ضمن ضمن المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب ولكن بشرط.

وافتتح منتخب السنغال أمم إفريقيا بالفوز على بوتسوانا بثلاثية دون رد في دور المجموعات.

وقال باتي سيس في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "منتخب السنغال من ضمن المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية، ولكن يجب احترام كل المنافسين".

وأضاف "اللعب في كأس الأمم الإفريقية ليس سهلا، سنلعب ضد منتخبات قادرة على تحقيق المفاجآت، وللحفاظ على أننا من ضمن المرشحين يجب أن نتواضع ونحترم كل المنافسين".

وأتم تصريحاته "وهذا لضمان تحقيق الفوز والوصول للقب البطولة، لأن كرة القدم لا تعترف بالأسماء بل بالاجتهاد والتركيز داخل الملعب".

ويلعب منتخب السنغال في المباراة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية.