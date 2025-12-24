أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

باتي سيس لاعب منتخب السنغال

يرى باتي سيس لاعب وسط منتخب السنغال أن بلاده ضمن ضمن المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب ولكن بشرط.

وافتتح منتخب السنغال أمم إفريقيا بالفوز على بوتسوانا بثلاثية دون رد في دور المجموعات.

وقال باتي سيس في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "منتخب السنغال من ضمن المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية، ولكن يجب احترام كل المنافسين".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز رومان سايس لمواجهة زامبيا

وأضاف "اللعب في كأس الأمم الإفريقية ليس سهلا، سنلعب ضد منتخبات قادرة على تحقيق المفاجآت، وللحفاظ على أننا من ضمن المرشحين يجب أن نتواضع ونحترم كل المنافسين".

وأتم تصريحاته "وهذا لضمان تحقيق الفوز والوصول للقب البطولة، لأن كرة القدم لا تعترف بالأسماء بل بالاجتهاد والتركيز داخل الملعب".

ويلعب منتخب السنغال في المباراة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية.

السنغال كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0)-(0) غينيا الاستوائية.. بداية المباراة أمم إفريقيا - مبومو: انتظرت هذه اللحظة طويلا.. والكاميرون تملك تاريخا كبيرا تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز رومان سايس لمواجهة زامبيا أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات مواعيد مباريات الأربعاء 24 ديسمبر - الجزائر تواجه السودان.. والكاميرون ضد الجابون أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0)-(0) غينيا الاستوائية.. بداية المباراة 19 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مبومو: انتظرت هذه اللحظة طويلا.. والكاميرون تملك تاريخا كبيرا 26 دقيقة | أمم إفريقيا
سبورت: برشلونة يحدد هدفه الدفاعي الأول في يناير 28 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية 47 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: طرابزون سبور يخطط لضم وسام أبو علي.. وموقف اللاعب ساعة | ميركاتو
ماركا: أتلتيكو مدريد يخطط لتجديد عقد سميوني ساعة | الدوري الإسباني
بنزيمة: واجهنا خصما صعبا.. لكننا حققنا الأهم ساعة | سعودي في الجول
مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519826/أمم-إفريقيا-مدافع-السنغال-اللعب-في-البطولة-ليس-سهلا-ونحن-من-ضمن-المرشحين-بشط