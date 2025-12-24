أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة

عبر براهيم دياز لاعب منتخب المغرب عن شعوره بالسعادة لتواجده في بلاده أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

براهيم دياز النادي : ريال مدريد المغرب

وقال براهيم دياز في تصريحات لصحيفة "مالاجا هوي" الإسبانية: "أشعر بحب الجمهور وأنا أيضا أحبهم، أريد أن أقدم كل ما لدي في الملعب لأجعلهم فخورين بي، وبسبب المحبين لما كنت ألعب كرة القدم ولما تواجدت هنا مع منتخب المغرب".

وأضاف "سعيد للغاية بتواجدي في المغرب والأجواء في الملعب رائعة أمام هذا العدد الكبير من الجماهير التي سوف تساعدنا خلال البطولة".

وأتم تصريحاته "الانتصار في مباراة الافتتاح يمنحنا دفعة قوية من أجل استمرار تحقيق الفوز في المباريات المقبلة".

وفاز منتخب المغرب على جزر القمر بهدفين لهدف في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

بينما تعادل منتخب زامبيا مع مالي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى أيضا.

ويلعب منتخب المغرب ضد مالي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.