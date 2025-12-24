أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز رومان سايس لمواجهة زامبيا

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

المغرب - جزر القمر - رومان سايس

يسعى الجهاز الطبي لمنتخب المغرب لتجهيز رومان سايس مدافع أسود الأطلس لمباراة زامبيا في كأس الأمم الإفريقية.

وأشار موقع "هسبريس" المغربي إلى أن الجهاز الطبي لمنتخب المغرب يتابع الحالة الصحية لرومان سايس بدقة بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وفي حالة تعافي سايس سيكون القرار النهائي لمشاركته في المباراة وفقا للمدرب وليد الركراكي.

وتأكد غياب رومان سايس عن مواجهة مالي المقبلة بسبب الإصابة، وسيتم تجهيزه للمباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد زامبيا.

وتعرض سايس قائد منتخب المغرب للإصابة في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية ضد جزر القمر وغادر الملعب في الدقيقة 19 وشارك بدلا منه جواد الياميق.

وفاز منتخب المغرب على جزر القمر بهدفين لهدف في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

بينما تعادل منتخب زامبيا مع مالي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى أيضا.

ويلعب منتخب المغرب ضد مالي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.

