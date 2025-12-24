أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات

شدد عيسى ماندي مدافع الجزائر على أن منتخب بلاده سيدخل النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا بطموح كبير.

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في البطولة بمواجهة السودان مساء اليوم ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وقال عيسى ماندي لاعب منتخب الجزائر في تصريحات للصحفيين: "لست هنا للحديث عن النسختين الماضيتين. هناك مدرب جديد ولاعبون جدد، ونبدأ كأس إفريقيا بتواضع شديد ولكن بطموح كبير".

وأضاف "رياض محرز أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الجزائر، والانتقادات لن تؤثر عليه، خاصة أنه لعب في أكبر الأندية العالمية. أعتقد أنه سيتجاوز كل ذلك ويقدم نسخة رائعة".

وأتم تصريحاته "ننتظر الدعم الجماهيري الكبير كما عودتنا جماهير الجزائر، واللاعبون سيقدمون كل شيء من أجلهم".

منتخب الجزائر لم يفز بأي مباراة في النسختين الماضيتين وودع من الدور الأول في كلاهما.

وذلك بعد تحقيقه للقب 2019 في مصر.

ويلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة الخامسة التي تضم: بوركينا فاسو- السودان - غينيا الاستوائية.