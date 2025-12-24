مواعيد مباريات الأربعاء 24 ديسمبر - الجزائر تواجه السودان.. والكاميرون ضد الجابون
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 10:33
كتب : FilGoal
تختتم اليوم الجولة الأولى من مباريات دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس أمم إفريقيا
بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
الجزائر × السودان.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
كوت ديفوار × موزمبيق.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
الكاميرون × الجابون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
كأس عاصمة مصر
فاركو × إنبي.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
دوري أبطال آسيا 2
النصر × الزوراء.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
