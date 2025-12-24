مواعيد مباريات الأربعاء 24 ديسمبر - الجزائر تواجه السودان.. والكاميرون ضد الجابون

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 10:33

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو - الجزائر

تختتم اليوم الجولة الأولى من مباريات دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم سيناريو مجنون.. أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة

بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

الجزائر × السودان.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

كوت ديفوار × موزمبيق.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

الكاميرون × الجابون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس عاصمة مصر

فاركو × إنبي.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

المقاولون العرب × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

دوري أبطال آسيا 2

النصر × الزوراء.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

أمم إفريقيا مواعيد مباريات الأربعاء الجزائر السودان كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم أمم إفريقيا – الطرابلسي: هدفنا أن نرى منتخب تونس في الأدوار المتقدمة إلياس×3 لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب انتهت أمم إفريقيا – تونس (3)-(1) أوغندا.. فوز نسور قرطاج
أخر الأخبار
أرتيتا: كنت أرغب في الفوز على كريستال بالاس بطريقة أسهل.. وكيبا على قدر المسؤولية 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات 44 دقيقة | أمم إفريقيا
مواعيد مباريات الأربعاء 24 ديسمبر - الجزائر تواجه السودان.. والكاميرون ضد الجابون ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم 10 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي 10 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم 10 ساعة | أمم إفريقيا
سيناريو مجنون.. أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – الطرابلسي: هدفنا أن نرى منتخب تونس في الأدوار المتقدمة 10 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519819/مواعيد-مباريات-الأربعاء-24-ديسمبر-الجزائر-تواجه-السودان-والكاميرون-ضد-الجابون