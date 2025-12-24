سيناريو مجنون.. أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 00:40

كتب : FilGoal

أرسنال ضد كريستال بالاس - كأس الرابطة الإنجليزية

حقق أرسنال فوزا ثمينا على كريستال بالاس في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد سيناريو مجنون.

وفاز أرسنال على كريستال بالاس 8-7 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أرسنال تقدم في الدقيقة 80 بهدف عسكي سجله ماكسينس لكرواكس.

فيما أردك مارك جيهي هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

وسدد لاعبو أرسنال 8 ركلات ترجيح ناجحة.

فيما تصدى الإسباني كيبا حارس أرسنال، للتسديدة الثامنة من كريستال بالاس سددها ماكسينس لكرواكس.

بهذا الفوز حجز أرسنال مقعدا في نصف نهائي البطولة وسيواجه تشيلسي.

فيما سيلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في نصف النهائي الأخر.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، فيقام الذهاب يوم 12 يناير 2026 والإياب 2 فبراير 2026.

ويحمل نيوكاسل لقب البطولة بالفوز بها على حساب ليفربول وهو ما تحقق لأول مرة في تاريخه.

ويعد ليفربول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب يليه مانشستر سيتي برصيد 8 ألقاب.

كأس الرابطة الإنجليزية أرسنال كريستال بالاس
