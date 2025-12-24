أمم إفريقيا – الطرابلسي: هدفنا أن نرى منتخب تونس في الأدوار المتقدمة

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

سامي الطرابلسي

عبر سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس عن شعوره بالارتياح بعد الفوز في المباراة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب على أوغندا.

وقال الطرابلسي عبر بي إن سبورتس: "الأزمة دائما تكون في أول مباراة وأن نحقق أول فوز، خاصة أننا شاهدنا كل المنتخبات تعاني في المباريات الافتتاحية لأن معظم منتخبات إفريقيا تطورت بشكل كبير".

وأضاف "دخلنا المباراة بتركيز شديد والأمور كان ستتعقد إذا لم نسجل مبكرا".

إلياس×3

وأردف "اللاعبون أدوا بشكل مميز وكانوا في قمة تركيزهم والفوز في البداية مهم جدا لنا، والمباراة ستكون أصعب".

وأوضح "نمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز وهذا يجعلنا نستطيع تغيير طريقة اللعب كما نشاء".

وأتم تصريحاته "هذا الجيل خاض العديد من التحديات وهدفنا أن نشاهد منتخب تونس في الأدوار المتقدمة للبطولة".

استهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.

تونس كأس الأمم الإفريقية سامي الطرابلسي
