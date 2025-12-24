حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي ضد غزل المحلة

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

تحدث حسين الشحات جناح الأهلي بعد ارتداء شارة قيادة الفريق للمرة الأولى في مسيرته.

وارتدى حسين الشحات شارة قيادة الأهلي خلال مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه الرسمي "الحمد لله دائما، لحظات تمثل لي الكثير الذي لا يوصف، فخور جدا بارتداء شارة القيادة لأول مرة".

وتابع "مسؤولية كبيرة وتشريف سأظل أعتز به طوال مسيرتي، فهي لحظة فخر كبيرة في مشواري لهذا الكيان.. دائما أهلي".

وتغلب غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط عقب خوض 3 جولات، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين فقط.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وغزل المحلة وإنبي وفاركو وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

