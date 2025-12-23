"كنت معه ولم يحدث ذلك إطلاقا".. سام مرسي ينتقد مقال ذا أثليتك بشأن محمد صلاح

هاجم سام مرسي لاعب منتخب مصر السابق مقال نشره موقع ذا أثليتك بشأن محمد صلاح قائد الفراعنة.

وكان موقع ذا أثليتك قد نشر تقريرا بشأن سيطرة محمد صلاح في منتخب مصر وتقبل الجميع ذلك وهو ما يفسر غضبه في ليفربول.

ورد سام مرسي على تقرير ذا أثليتك قائلا: "كنت في العديد من المعسكرات مع صلاح على مر السنين وتحت قيادة مدربين مختلفين، ولم يحدث ذلك إطلاقا، مقال مخز".

وكان ذا أثليتك قد نشر تقريرا مطولا يفيد بحصول محمد صلاح على ما يريد مع منتخب مصر ويتحدث متى يشاء وأن العالم يدور حوله والجميع يتقبل ذلك.

وبرر ذا أثليتك ذلك بأنه تفسير لاعتقاد صلاح أنه يستطيع أن يثور غضبا في ليفربول.

وتسائل التقرير هل يتمكن صلاح في النهاية من قيادة الفراعنة للفوز بأمم إفريقيا الذي يتطلع إليه.

وتغلب منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بأمم إفريقيا.

وسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91 ليخطف نقاط المباراة لصالح منتخب مصر.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.