لا جازيتا: بيزا يدرس التعاقد مع دافيدي أنشيلوتي

يدرس نادي بيزا الإيطالي فكرة التعاقد مع دافيدي أنشيلوتي لتولي تدريب الفريق.

ورحل نجل المدرب كارلو أنشيلوتي عن تدريب بوتافوجو لكنه يعمل مساعدا لوالده في تدريب منتخب البرازيل.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن بيزا الإيطالي يدرس التعاقد مع دافيدي أنشيلوتي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن بيزا يدرس الاستعانة بأنشيلوتي خلفا لـ ألبرتو جيلاردينو مدرب الفريق الحالي بسبب تراجع النتائج.

بوتافوجو البرازيلي أعلن إقالة دافيدي أنشيلوتي بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة الفنية الأولى في مسيرته كمدير فني.

وكان دافيدي أنشيلوتي قد تولى تدريب بوتافوجو عقب قرار المالك جون تيكستور إقالة المدرب ريناتو بايفا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم للأندية خلال شهر يوليو الماضي.

وعمل المدرب الإيطالي الشاب لأكثر من عشر سنوات ضمن الأجهزة الفنية لوالده في أندية بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد.

وبدأ دافيدي مسيرته في 2012 كمدرب لياقة بدنية في 2012 في باريس سان جيرمان ثم في ريال مدريد.

ثم أصبح مدربا مساعدا في 2016 خلال تجربة والده في بايرن ميونيخ وهو ما استمر في نابولي وإيفرتون وريال مدريد، وأخيرا منتخب البرازيل.

