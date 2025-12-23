الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة كارميلو

أعلن نادي الإسماعيلي نهاية أزمة مستحقات المهاجم البوليفي كارميلو ألجارناز.

كارميلو ألجارانياز النادي : بوليفار الإسماعيلي

شكوى كارميلو كانت من ضمن القضايا التي تسببت في إيقاف قيد الإسماعيلي.

وكشف الإسماعيلي عبر صفحه الرسمية على فيسبوك إنتهاء أزمة كارميلو.

وتسير إدارة الإسماعيلي حاليا في إجراءات الحصول على قرض لإنهاء جميع القضايا الدولية من خلاله.

وكان الإسماعيلي قد قضى الموسم الماضي بدون أي تعاقدات بسبب عقوبة مماثلة.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز في المركز قبل الأخير ولكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط في الدوري المصري.

ولعب كارميلو مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر فقط ولم يشارك إلا في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.