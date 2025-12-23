بيراميدز يخوض معسكرا في الإمارات.. ويورتشيتش يمنح اللاعبين راحة 11 يوما

منح كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية طويلة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر عقب تخطي مسار.

كما قرر النادي خوض الفريق معسكر خارجي خلال شهر يناير في الإمارات.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الموسم الجاري عقب نهاية أمم إفريقيا.

ومنح يورتشيتش لاعبي بيراميدز راحة سلبية على أن يتم استئناف التدريبات يوم 3 يناير المقبل.

واستقر النادي على خوض معسكر إعداد خارجي وتحديدا في أبوظبي العاصمة الإماراتية، بداية من يوم 5 يناير على أن يمتد حتى يوم 13 يناير.

ويأتي ذلك قبل العودة لاستكمال التحضيرات لاستئناف الدوري يوم 19 يناير بمواجهة البنك الأهلي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الإعداد الإماراتي، تدريبات يومية ورفع الحمل البدني، وبعض المباريات الودية الجاري الاتفاق على أطرافها خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض بيراميدز منافسات كأس عاصمة مصر باللاعبين الناشئين.