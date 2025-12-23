تجديد تعاقد خالد العوضي ضمن قرارات مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجديد تعاقد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، في مقر النادي في الجزيرة.

وعقب الجلسة قرر المجلس التجديد للمديرين في فروع النادي المختلفة وهم خالد مرسي مديرًا لمقر الجزيرة، والعميد محمود حزين مديرًا لفرع مدينة نصر، واللواء ناصر أبو زيد مديرًا لفرع الشيخ زايد، والعميد أحمد النحاس مديرًا لفرع القاهرة الجديدة.

وخلال الجلسة قرر المجلس التجديد خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، ثم استعرض المجلس الرؤية التي تقدم بها العوضي ومهند مجدي، مستشار المجلس للنشاط الرياضي، لتطوير القطاع في الشقين المالي والإداري، مع تكليفهما بوضع تصوراتهما للموسم الجديد 2026/2027 للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل.

كما قرر المجلس التجديد للمهندس سامح على كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

كذلك قرر المجلس تكليف المهندس وليد مبروك، برئاسة اللجنة العليا للجان، واختيار ريهام طوبار نائبًا للرئيس، مع تكليفهما بوضع مقترح لعمل اللجنة وأعضائها، للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل،

كما قرر المجلس تكليف عمر فراج قائمًا بأعمال نائب مدير التسويق الرياضي.