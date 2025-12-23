لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

صامويل موتوسامي - منتخب الكونغو

كشف صامويل موتوسامي لاعب منتخب الكونغو عن تفاصيل اللقطة التي جمعته بحكم مباراة منتخب بلاده ضد بنين.

وفاز منتخب الكونغو على بنين 1-0 ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بأمم إفريقيا.

المباراة لم تخل من اللقطات الغريبة، إذ عاش صامويل موتوسامي، لاعب وسط الكونغو موقفا طريفا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مران استشفائي لمنتخب مصر في بداية التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - سينتفيت: المغرب يمتلك منتخبا جيدا وأثق في تأهلنا أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد

وقال صامويل موتوسامي لاعب الكونغو في منطقة الصحفيين: "أخبرت الحكم أنني أعاني فقط من شد عضلي، كنت سأشرب بعض الماء وأعود إلى الملعب، ولا حاجة للنقالة، لكنه أصر على خروجي بها، وهددني ببطاقة صفراء إن لم أمتثل".

وأضاف "كنت حصلت بالفعل على بطاقة صفراء سابقة، ما دفعني للموافقة على مغادرة الملعب رغم قدرتي على استكمال اللعب".

موتوسامي شارك أساسيا، قبل أن يتعرض لتقلصات عضلية في الوقت بدل الضائع، ولكن منتخب الكونغو كان قد استنفد جميع تبديلاته، ما حال دون استبداله.

ويمنح القانون الحكم حاليا في إنذار أي لاعب يتصرف بسلوك غير رياضي في حال رفض مغادرة الملعب لتلقي العلاج بعد السماح للجهاز الطبي بالدخول، سواء بالخروج سيرًا على الأقدام أو عبر النقالة.

وسجل ثيو بونجوندا هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد.

وبهذا الفوز حصل الكونغو الديمقراطية على أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة.

ويتواجد منتخبا بوتسوانا والسنغال مع الكونغو الديمقراطية وبنين.

الكونغو بنين كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
إلياس×3 انتهت أمم إفريقيا – تونس (3)-(1) أوغندا.. فوز نسور قرطاج الضربة الأولى أمم إفريقيا – تشكيل تونس: بن رمضان والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أوغندا أمم إفريقيا – مران استشفائي لمنتخب مصر في بداية التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (2)-(1) تنزانيا.. 3 نقاط ثمينة 14 تصدي لا يكفي تشكيل أمم إفريقيا- أوسيمين ولوكمان يقودان هجوم نيجيريا.. وساماتا أساسي مع تنزانيا
أخر الأخبار
إلياس×3 2 دقيقة | أمم إفريقيا
"كنت معه ولم يحدث ذلك إطلاقا".. سام مرسي ينتقد مقال ذا أثليتك بشأن محمد صلاح 25 دقيقة | منتخب مصر
لا جازيتا: بيزا يدرس التعاقد مع دافيدي أنشيلوتي 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة كارميلو ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يخوض معسكرا في الإمارات.. ويورتشيتش يمنح اللاعبين راحة 11 يوما ساعة | الدوري المصري
تجديد تعاقد خالد العوضي ضمن قرارات مجلس إدارة الأهلي ساعة | رياضات أخرى
لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب ساعة | أمم إفريقيا
تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519806/لاعب-الكونغو-تهديد-الحكم-أجبرني-على-الخروج-من-الملعب