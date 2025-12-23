لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب

كشف صامويل موتوسامي لاعب منتخب الكونغو عن تفاصيل اللقطة التي جمعته بحكم مباراة منتخب بلاده ضد بنين.

وفاز منتخب الكونغو على بنين 1-0 ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بأمم إفريقيا.

المباراة لم تخل من اللقطات الغريبة، إذ عاش صامويل موتوسامي، لاعب وسط الكونغو موقفا طريفا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال صامويل موتوسامي لاعب الكونغو في منطقة الصحفيين: "أخبرت الحكم أنني أعاني فقط من شد عضلي، كنت سأشرب بعض الماء وأعود إلى الملعب، ولا حاجة للنقالة، لكنه أصر على خروجي بها، وهددني ببطاقة صفراء إن لم أمتثل".

وأضاف "كنت حصلت بالفعل على بطاقة صفراء سابقة، ما دفعني للموافقة على مغادرة الملعب رغم قدرتي على استكمال اللعب".

موتوسامي شارك أساسيا، قبل أن يتعرض لتقلصات عضلية في الوقت بدل الضائع، ولكن منتخب الكونغو كان قد استنفد جميع تبديلاته، ما حال دون استبداله.

ويمنح القانون الحكم حاليا في إنذار أي لاعب يتصرف بسلوك غير رياضي في حال رفض مغادرة الملعب لتلقي العلاج بعد السماح للجهاز الطبي بالدخول، سواء بالخروج سيرًا على الأقدام أو عبر النقالة.

وسجل ثيو بونجوندا هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد.

وبهذا الفوز حصل الكونغو الديمقراطية على أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة.

ويتواجد منتخبا بوتسوانا والسنغال مع الكونغو الديمقراطية وبنين.