تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - وزير الرياضة - مجلس إدارة الزمالك

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

ويأتي ذلك في إطار جولات أشرف صبحي بعدد من الأندية الرياضية.

والتقى أشرف صبحي بمجلس إدارة نادي الزمالك بمقر النادي، لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالقلعة البيضاء، كما تفقد متحف نادي الزمالك.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته لنادي الزمالك بصفته أحد قطبي الكرة المصرية، ونظرًا لدوره الكبير في النهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب.

وشدد صبحي على أهمية دور الأندية الكبرى وخاصة الجماهيرية منها في تنمية الرياضة المصرية من خلال المنتخبات وصقل المواهب في مختلف الألعاب.

وأشار إلى إن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الرياضة داخل الأندية، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف الأبطال في مختلف الألعاب.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة الوزير التفقدية، والتي شملت زيارة نادي هليوبوليس، والنادي الأهلي والمعادى.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تفقد الوزير للعديد من الأندية الرياضية فى مختلف المحافظات.

الزمالك أشرف صبحي وزير الرياضة
