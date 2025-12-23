كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة في النادي.

وقال سلامة عبر قناة الاتحاد السكندري الخاصة بجماهير النادي: "أنس أسامة يحب الاتحاد السكندري وحصلنا على وعد منه لتجديد تعاقده، وهو كان واضحنا معنا وقال لنا إنه إذا كان ينوي الرحيل سيخبرنا بذلك".

وأضاف "أنس يتمتع باحترافية كبيرة وفي الأيام القليلة المقبلة سنعقد معه جلسة بعد نهاية مباراة السوبر سيتم خلالها حسم تجديد تعاقده".

وأتم تصريحاته "أنس أسامة لا يمانع التجديد لنادي الاتحاد، ونحن أيضا لا نمانع في أي شيء".

ويستعد الاتحاد السكندري لخوض مباراة السوبر المصري ضد الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري، وتقام المباراة في مدينة الغردقة.

وكان أنس أسامة انضم للاتحاد السكندري قادما من الزمالك في عام 2022.