ذا أثليتك: سيمينيو يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي

يبدو أن أنطوان سيمينيو جناح بورنموث، يميل للانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع رغبته القوية في الفوز بالألقاب تحت قيادة بيب جوارديولا.

وفجّر موقع ذا أثليتك مفاجأة بوجهة أنطوان سيمينيو المفضلة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف ديفيد أورنيستن الصحفي بموقع ذا أثليتك أن أنطوان سيمينيو يفضّل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق رسمي حتى الآن بين الطرفين.

وكان فريقا ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

ويمتلك سيمينيو شرطا جزائيا بداية من يناير المقبل.

ولعب سيمينيو 106 مباريات مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023.

ونجح الدولي الغاني في تسجيل 30 هدفا وصناعة 13 آخرين.

وقدّم سيمينيو موسما قويا مع بورنموث هذا الموسم إذ سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة بالدوري.

وكان بورنموث يرغب في بيع سيمينيو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.