ذا أثليتك: سيمينيو يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

سيمينيو

يبدو أن أنطوان سيمينيو جناح بورنموث، يميل للانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع رغبته القوية في الفوز بالألقاب تحت قيادة بيب جوارديولا.

أخبار متعلقة:
رومانو: جيرونا يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة إتشيفيري ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا ضحية جوارديولا المفضلة.. مانشستر سيتي يرتقي للصدارة مؤقتا بانتصار على وست هام تشكيل مانشستر سيتي - ريندرز أساسي.. وشرقي يقود الهجوم ضد وست هام

وفجّر موقع ذا أثليتك مفاجأة بوجهة أنطوان سيمينيو المفضلة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف ديفيد أورنيستن الصحفي بموقع ذا أثليتك أن أنطوان سيمينيو يفضّل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق رسمي حتى الآن بين الطرفين.

وكان فريقا ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

ويمتلك سيمينيو شرطا جزائيا بداية من يناير المقبل.

سيمينيو سجل 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ولعب سيمينيو 106 مباريات مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023.

ونجح الدولي الغاني في تسجيل 30 هدفا وصناعة 13 آخرين.

وقدّم سيمينيو موسما قويا مع بورنموث هذا الموسم إذ سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة بالدوري.

وكان بورنموث يرغب في بيع سيمينيو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

بورنموث سيمينيو مانشستر سيتي
نرشح لكم
رومانو: جيرونا يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة إتشيفيري رغم قضيته مع الهلال.. رومانو: لودي وافق على الانتقال إلى أتليتكو مينيرو توتنام يتمسك بمدافعه رغم اهتمام أحد أندية إيطاليا تقرير: تشيلسي يزاحم ليفربول وسيتي على سيمينيو ليون يضم إندريك من ريال مدريد الكويت الكويتي يتعاقد مع بديل سام مرسي فولكروج يخضع للكشف الطبي مع ميلان تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي
أخر الأخبار
بيراميدز يخوض معسكرا في الإمارات.. ويورتشيتش يمنح اللاعبين راحة 11 يوما 2 دقيقة | الدوري المصري
تجديد تعاقد خالد العوضي ضمن قرارات مجلس إدارة الأهلي 3 دقيقة | رياضات أخرى
لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب 32 دقيقة | أمم إفريقيا
تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة ساعة | كرة سلة
ذا أثليتك: سيمينيو يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
استراحة أمم إفريقيا – تونس (2)-(0) أوغندا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري لـ في الجول: دخلنا في مفاوضات متقدمة لضم ناصر منسي وثنائي البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519803/ذا-أثليتك-سيمينيو-يفضل-الانتقال-إلى-مانشستر-سيتي