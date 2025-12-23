انتهت أمم إفريقيا – تونس (3)-(1) أوغندا.. فوز نسور قرطاج

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

هدف تونس في أوغندا - إلياس السخيري

نهاية المباراة بفوز تونس

ق 92: جووول هدف أوغندا عن طريق يان فاليري بالخطأ في مرماه

ق 65: جوووول إلياس عاشوري

ق 55: نزول بن رمضان

ق 40: جووووول الثاني إلياس العاشوري

ق 10: جوووووووول أول إلياس السخيري

انطلاق المباراة

تونس أوغندا كأس الأمم الإفريقية
