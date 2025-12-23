انتهت أمم إفريقيا – تونس (3)-(1) أوغندا.. فوز نسور قرطاج
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.
نهاية المباراة بفوز تونس
ق 92: جووول هدف أوغندا عن طريق يان فاليري بالخطأ في مرماه
ق 65: جوووول إلياس عاشوري
ق 55: نزول بن رمضان
ق 40: جووووول الثاني إلياس العاشوري
ق 10: جوووووووول أول إلياس السخيري
انطلاق المباراة
