استراحة أمم إفريقيا – تونس (3)-(0) أوغندا.. جوووول إلياس عاشوري
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.
ــــــــــــــــــــ
ق 65: جوووول إلياس عاشوري
ق 55: نزول بن رمضان
ق 40: جووووول الثاني إلياس العاشوري
ق 10: جوووووووول أول إلياس السخيري
انطلاق المباراة
نرشح لكم
لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب الضربة الأولى أمم إفريقيا – تشكيل تونس: بن رمضان والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أوغندا أمم إفريقيا – مران استشفائي لمنتخب مصر في بداية التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (2)-(1) تنزانيا.. 3 نقاط ثمينة 14 تصدي لا يكفي تشكيل أمم إفريقيا- أوسيمين ولوكمان يقودان هجوم نيجيريا.. وساماتا أساسي مع تنزانيا أبو العلا يكشف نتيجة الفحوصات الطبية لإصابتي مصطفى محمد وحمدي.. وغياب محتمل
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة كارميلو 29 دقيقة | الكرة المصرية