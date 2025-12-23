الاتحاد السكندري لـ في الجول: دخلنا في مفاوضات متقدمة لضم ناصر منسي وثنائي البنك الأهلي

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 21:36

كتب : هاني العوضي

ناصر منسي - الزمالك - حرس الحدود

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات متقدمة لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل ضمن سوق الانتقالات الشتوية.

ويسعى الاتحاد السكندري لتدعيم صفوفه من أجل الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط في الدوري المصري.

وكشف محمد أحمد سلامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "دخلنا في مفاوضات متقدمة لضم أحمد قفة ويسري وحيد ثنائي البنك الأهلي".

وتابع "كما دخلنا في مفاوضات متقدمة للحصول على خدمات ناصر منسي مهاجم الزمالك ضمن تدعيمات يناير".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين وقبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري.

وجمع الاتحاد 8 نقاط فقط من 13 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

كما ودع الفريق السكندري منافسات كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخروج أمام كهرباء الإسماعيلية.

أما في كأس عاصمة مصر فيحتل الاتحاد المركز الرابع في المجموعة الثالثة عقب مرور جولتين.

إذ جمع الاتحاد نقطتين من تعادلين أمام كل من المصري وسموحة.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة غدا الأربعاء أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

