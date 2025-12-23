الضربة الأولى

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 21:31

كتب : محمود حمدي

نيجيريا ضد تنزانيا - أمم إفريقيا

"سنذهب للحرب، ويوم الثلاثاء هو البداية، سنعطي كل شيء ولن نستهين بأي فريق".

هكذا صرح فيكتور أوسيمين نجم نيجيريا عبر SportyTV قبل انطلاق مشوار النسور الخضراء في أمم إفريقيا.

الضربة الأولى جاءت ناجحة بعدما افتتح منتخب نيجيريا مشواره في كأس أمم إفريقيا بانتصار ثمين على تنزانيا.

وفازت نيجيريا على تنزانيا 2-1 ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل سيمي أجايي وأديمولا لوكمان هدفي منتخب نيجيريا.

فيما أحرز تشارلز مومبوا هدف منتخب تنزانيا الوحيد.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله فيكتور أوسيمين بكعب القدم، بسبب التسلل.

منتخب نيجيريا حصد 3 نقاط وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة في انتظار نتيجة مباراة تونس أمام السودان.

Image

وصف المباراة

بدأ منتخب نيجيريا المباراة بضغط هجومي وأهدر فيكتور أوسيمين فرصة التسجل مبكرا بعد انفراد بالمرمى.

وحرمت العارضة منتخب نيجيريا من التسجيل بعد ضربة رأسية متقنة من برايت أوسي.

وانطلق أوسيمين مجددا وراوغ زبيري فوبا حارس مرمى تنزانيا ووضع الكرة في اتجاه المرمى لكن مدافع منتخب تنزانيا أبعدها لركلة ركنية.

ومن ضربة ركنية نجح سيمي أجايي مدافع منتخب نيجيريا في تسجيل الهدف الأول بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 36.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أوسيمين هدفا رائعا بكعب القدم لكن الحكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ورد منتخب تنزانيا بتسجيل هدف التعادل عن طريق تشارلز مبوموا بعد جملة متقنة في الدقيقة 50.

لكن لوكمان لم ينتظر كثيرا وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة 52.

وأهدر أليكس أيووبي فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

كأس الأمم الإفريقية منتخب نيجيريا منتخب تنزانيا
