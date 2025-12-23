مؤتمر توروب: هدف كرة القدم تحقيق الفوز لكن كأس عاصمة مصر فرصة للشباب

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

يس توروب - المدير الفني فريق الأهلي

أعرب يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن رضاه من أداء لاعبيه الشباب أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - موعد مباراة الأهلي ضد وي كأس عاصمة مصر - غزل المحلة يحقق انتصاره الأول ويهزم الأهلي تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي تشكيل الأهلي - حمزة عبد الكريم والشحات يقودان الهجوم ضد غزل المحلة

وتغلب غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشهد تشكيل الأهلي الدفع بعدد من اللاعبين الشباب والناشئين قبل ثلاثة أيام من مواجهة وي في كأس مصر.

وقال يس توروب عبر المؤتمر الصحفي: "حصل اللاعبون الذين شاركوا أمام غزل المحلة على فرصة جيدة بعد فترة من التدريبات معنا، وهذا أمر مهم لمنحهم فرصة حقيقية وشاهدت أداء جيدا منهم".

وشدد توروب "قلت قبل ذلك أن هدف كرة القدم دائما هو تحقيق الفوز، لكن تلك البطولة فرصة لمنح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة".

واختتم توروب تصريحاته "أرى أن اللاعبين الشباب تكيفوا مع طريقتنا وظهروا بأداء جيد، وكان بإمكانهم تسجيل مزيد من الأهداف".

وتجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط عقب خوض 3 جولات، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين فقط.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وغزل المحلة وإنبي وفاركو وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

كأس عاصمة مصر الأهلي توروب
نرشح لكم
حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة "كنت معه ولم يحدث ذلك إطلاقا".. سام مرسي ينتقد مقال ذا أثليتك بشأن محمد صلاح الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة كارميلو بيراميدز يخوض معسكرا في الإمارات.. ويورتشيتش يمنح اللاعبين راحة 11 يوما تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك الاتحاد السكندري لـ في الجول: دخلنا في مفاوضات متقدمة لضم ناصر منسي وثنائي البنك الأهلي كأس العاصمة – وادي دجلة يهزم مودرن بثلاثية كأس مصر - موعد مباراة الأهلي ضد وي
أخر الأخبار
حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة 15 دقيقة | الدوري المصري
إلياس×3 20 دقيقة | أمم إفريقيا
"كنت معه ولم يحدث ذلك إطلاقا".. سام مرسي ينتقد مقال ذا أثليتك بشأن محمد صلاح 43 دقيقة | منتخب مصر
لا جازيتا: بيزا يدرس التعاقد مع دافيدي أنشيلوتي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة كارميلو ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يخوض معسكرا في الإمارات.. ويورتشيتش يمنح اللاعبين راحة 11 يوما ساعة | الدوري المصري
تجديد تعاقد خالد العوضي ضمن قرارات مجلس إدارة الأهلي ساعة | رياضات أخرى
لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519799/مؤتمر-توروب-هدف-كرة-القدم-تحقيق-الفوز-لكن-كأس-عاصمة-مصر-فرصة-للشباب