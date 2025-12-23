مؤتمر توروب: هدف كرة القدم تحقيق الفوز لكن كأس عاصمة مصر فرصة للشباب

أعرب يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن رضاه من أداء لاعبيه الشباب أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر.

وتغلب غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشهد تشكيل الأهلي الدفع بعدد من اللاعبين الشباب والناشئين قبل ثلاثة أيام من مواجهة وي في كأس مصر.

وقال يس توروب عبر المؤتمر الصحفي: "حصل اللاعبون الذين شاركوا أمام غزل المحلة على فرصة جيدة بعد فترة من التدريبات معنا، وهذا أمر مهم لمنحهم فرصة حقيقية وشاهدت أداء جيدا منهم".

وشدد توروب "قلت قبل ذلك أن هدف كرة القدم دائما هو تحقيق الفوز، لكن تلك البطولة فرصة لمنح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة".

واختتم توروب تصريحاته "أرى أن اللاعبين الشباب تكيفوا مع طريقتنا وظهروا بأداء جيد، وكان بإمكانهم تسجيل مزيد من الأهداف".

وتجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط عقب خوض 3 جولات، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين فقط.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وغزل المحلة وإنبي وفاركو وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.