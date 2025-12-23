تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي لأول مرة منذ 350 يوما في مواجهة كريستال بالاس

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.

ويلتقي أرسنال مع كريستال بالاس على ملعب الإمارات في دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويشهد التشكيل تواجد جابرييل جيسوس بشكل أساسي للمرة الأولى منذ 350 يوما وبعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما يبدأ كيبا أريزابالاجا في حراسة المرمى على حساب دافيد رايا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: يوريين تيمبر - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري - لويس سكيلي.

الوسط: كريستيان نورجارد - ميكيل ميرينو - إبيريتشي إيزي.

الهجوم: نوني مادويكي - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

ويلتقي الفائز من المباراة مع تشيلسي في نصف النهائي.

