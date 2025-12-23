أمم إفريقيا – تشكيل تونس: بن رمضان والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أوغندا

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمواجهة أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب تونس ضد أوغندا في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويقود حازم المستوري هجوم تونس في المباراة.

بينما يجلس محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ديلان برون – يان فاليري – علي العابدي

خط الوسط: إليسا سخيري – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري

خط الهجوم: إلياس العاشوري – إلياس سعد – حازم المستوري

بينما جاء تشكيل أوغندا كالآتي:

حراسة المرمى: سالم جمال ماجولا

خط الدفاع: توبي سيبيك – جوردان أوبيتا – عزيز عبده كايوندو – روجرز أوشاكي

خط الوسط: كينيث سيماكولا – ميلفين لورينزين – خالد أوتشو

خط الهجوم: جودي سيميوجابي – ستيفين موكوالا – روجرز ماتو

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة مع أوغندا ونيجيريا وتنزانيا.