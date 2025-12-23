رومانو: جيرونا يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة إتشيفيري

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 20:17

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - مانشستر سيتي ضد العين

توصل نادي جيرونا لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعبه كلاوديو إتشيفيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشار رومانو إلى ان الإعارة ستكن جافة وبدون بند أحقية الشراء.

وكان اللاعب قد قضى النصف الأول من الموسم إلى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة ولكن مانشستر سيتي قرر قطعها وإرساله إلى جيرونا أحد أعضاء مجموعة سيتي جروب.

أخبار متعلقة:
فرصة شوبير؟ ليفاكوفيتش يرفض المشاركة مع جيرونا من أجل الرحيل ماركا: جيرونا مهتم بضم مصطفى شوبير ألونسو: الشوط الثاني ضد جيرونا كان أفضل.. ومواجهة بلباو فرصة للفوز خارج ملعبنا الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة

صاحب الـ 19 عاما شارك في 11 مباراة مع ليفركوزن خلال الموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.

وانضم إتشيفيري إلى مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي قادما من ريفر بليت.

وخاض إتشيفيري 3 مباريات بقميص مانشستر سيتي وسجل هدفا.

ويعاني جيرونا على مستوى النتائج منذ بداية الموسم الحالي ويحتل الفريق حاليا المركز الـ 18 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن فالنسيا صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

كلاوديو إتشيفيري جيرونا مانشستر سيتي
نرشح لكم
ذا أثليتك: سيمينيو يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي رغم قضيته مع الهلال.. رومانو: لودي وافق على الانتقال إلى أتليتكو مينيرو توتنام يتمسك بمدافعه رغم اهتمام أحد أندية إيطاليا تقرير: تشيلسي يزاحم ليفربول وسيتي على سيمينيو ليون يضم إندريك من ريال مدريد الكويت الكويتي يتعاقد مع بديل سام مرسي فولكروج يخضع للكشف الطبي مع ميلان تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي
أخر الأخبار
تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة 14 دقيقة | كرة سلة
ذا أثليتك: سيمينيو يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي 24 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) أوغندا.. جوووول السخيري 35 دقيقة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري لـ في الجول: دخلنا في مفاوضات متقدمة لضم ناصر منسي وثنائي البنك الأهلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
الضربة الأولى 50 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر توروب: هدف كرة القدم تحقيق الفوز لكن كأس عاصمة مصر فرصة للشباب ساعة | الكرة المصرية
تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي لأول مرة منذ 350 يوما في مواجهة كريستال بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519795/رومانو-جيرونا-يتوصل-لاتفاق-مع-مانشستر-سيتي-لاستعارة-إتشيفيري