رومانو: جيرونا يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة إتشيفيري

توصل نادي جيرونا لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعبه كلاوديو إتشيفيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشار رومانو إلى ان الإعارة ستكن جافة وبدون بند أحقية الشراء.

وكان اللاعب قد قضى النصف الأول من الموسم إلى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة ولكن مانشستر سيتي قرر قطعها وإرساله إلى جيرونا أحد أعضاء مجموعة سيتي جروب.

صاحب الـ 19 عاما شارك في 11 مباراة مع ليفركوزن خلال الموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.

وانضم إتشيفيري إلى مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي قادما من ريفر بليت.

وخاض إتشيفيري 3 مباريات بقميص مانشستر سيتي وسجل هدفا.

ويعاني جيرونا على مستوى النتائج منذ بداية الموسم الحالي ويحتل الفريق حاليا المركز الـ 18 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن فالنسيا صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.