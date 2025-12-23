رغم قضيته مع الهلال.. رومانو: لودي وافق على الانتقال إلى أتليتكو مينيرو

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

رينان لودي - الهلال السعودي

وافق رينان لودي على العودة للدوري البرازيلي من بوابة نادي أتليتكو مينيرو.

وفسخ لودي تعاقده مع الهلال السعودي من طرف واحد.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن لودي حدد وجهته المقبلة.

وأوضح رومانو أن لودي وافق على الانضمام لنادي أتليتكو مينيرو البرازيلي لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن روما لم يدخل في أي مفاوضات مع لودي رغم التقارير العديدة التي أشارت إلى ذلك.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، فإن في وقت سابق أن المحامي الخاص برينان لودي بدأ الإجراءات القانونية للمطالبة بحصول اللاعب على قيمة عقده الممتد مع الهلال حتى 2028.

قرار لودي جاء بعد خروج اللاعب من حسابات الهلال واستبعاده من قائمة الفريق المحلية.

وتعاقد الهلال مع ثيو هيرنانديز بداية الموسم الجاري بالإضافة لوجود متعب الحربي في مركز الظهير الأيسر.

وسبق وأن لعب لودي لأندية أتلتيكو مدريد ومارسيليا.

وانضم اللاعب إلى الهلال قادما من مارسيليا في يناير 2024 مقابل 23 مليون يورو.

صاحب الـ27 عاما كان قد شارك في 5 مباريات مع الهلال بكأس العالم للأندية.

