تقرير: تشيلسي يزاحم ليفربول وسيتي على سيمينيو

دخل تشيلسي في سباق التعاقد مع الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث.

ويعد سيمينيو هدفا رئيسيا لنادي ليفربول خلال الانتقالات الشتوية.

وبحسب موقع "TALK SPORT" الإنجليزي، فإن تشيلسي يزاحم ليفربول على التعاقد مع أنطوان سيمينيو.

وأوضحت التقارير أن سيمينيو يحظى أيضا باهتمام مانشستر سيتي ومدربه جوزيب جوارديولا.

وذكرت التقارير أن تشيلسي اتخذ خطوة جدية نحو التعاقد مع سيمينيو وتواصل بشكل مبدئي مع وكلائه.

يدرس ليفربول التعاقد مع أنطوان سيمينيو جناح فريق بورنموث بعد إصابة السويدي ألكسندر إيزاك.

وذكرت صحيفة تيليجراف في وقت سابق، أن ليفربول يدرس تفعيل شرط خروج أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث في يناير لتعويض غياب إيزاك المحتمل.

سيمينيو سجل 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده نحو 60 مليون جنيه إسترليني.

إيزاك كان قد تعرض للإصابة بعد تسجيل هدف الافتتاح في فوز فريقه 2-1 على توتنام.

