كادينا كوبي: برشلونة يستطلع رأي فليك لتمديد تعاقده

يرغب برشلونة في تمديد تعاقد هانز فليك المدير الفني للفريق لعام إضافي.

وذكرت صحيفة "كادينا كوبي" أن برشلونة تحرك وعرض على فليك تمديد تعاقده لمدة عام جديد، ليستمر حتى صيف 2028.

ورسم فليك خطة لمسيرته وهي الاعتزال بعد نهاية تعاقده مع برشلونة في عام 2027.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن فليك أصبح أكثر انفتاحا على فكرة تجديد تعاقده مع برشلونة، رغم أنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعقد هانز فليك جلسة تفاوضية مع مسؤولي برشلونة مطلع عام 2026 المقبل.

ويشعر المدرب الألماني بالراحة في برشلونة، كما أنه معجب بمشرع النادي في تصعيد المواهب الشابة، كما أن عائلته استقرت في برشلونة ويعتبرون كتالونيا هو المكان الأنسب لهم.

ويبقى العامل الأهم في مستقبل فليك هو علاقته برئيس النادي خوان لابورتا، حيث يتمتع المدرب بتناغم كامل مع الرئيس والمدير الرياضي ديكو، ويُنسب إلى لابورتا الفضل في قدومه إلى برشلونة. لذلك يظل التساؤل قائمًا حول موقف فليك من التجديد في حال فشل لابورتا في الفوز بالانتخابات المقبلة.