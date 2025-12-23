تقرير: كارباخال يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. ووجهة عربية الأقرب

داني كارباخال النادي : ريال مدريد ريال مدريد

اقترب داني كارباخال، قائد ريال مدريد والظهير الأيمن، من إنهاء مسيرته مع النادي مع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويعاني كارباخال صاحب الـ 33 عاما، من إصابة ويواصل برنامجه التأهيلي، لكنه يبدو متمسكا بالفكرة التي تتجه نحو الرحيل عن النادي.

وكشفت صحيفة آس عن نية كارباخال في الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك بعد مسيرة طويلة منذ عودته من باير ليفركوزن في 2013، ليصبح آخر لاعبي الفريق الذي حقق العاشرة بدوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن قطر قد تكون الوجهة المقبلة لكارباخال، بعد زيارته للنادي القطري الغرافة الذي يلعب فيه صديقه المقرب وزوج أخته خوسيلو، ما يشير إلى أن القرار قد يكون محسوما بالنسبة له.

ريال مدريد سيحترم قرار اللاعب سواء اختار البقاء أو المغادرة، مع التأكيد على دعمه له خلال مرحلة التعافي وبقية الموسم.

الظهير الإسباني قضى السنوات الأخيرة بين التألق والمشاكل البدنية التي قلّصت تأثيره على الفريق، ويركز حاليا على التعافي بشكل كامل والمنافسة على الألقاب المتبقية مع الفريق في 2026، خاصة كأس العالم، حلمه الكبير.

وكان كارباخال قد تعرض للإصابة في مفصل الركبة خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والتي فاز بها الملكي 2-1 في أكتوبر الماضي.