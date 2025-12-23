انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (2)-(1) تنزانيا.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان يحتفل مع فيكتور أوسيمين بهدفه ضد الكاميرون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا وتنزانيا ضمن منافسات كأس إفريقيا.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد تنزانيا ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

لمتابعة مباراة نيجيريا ضد تنزانيا دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق52 لوكمان يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا بتسديدة صاروخية

ق50 تشارلز مومبوا يسجل هدف التعادل بعد جملة متقنة

ق46 هدف غير محتسب سجله اوسيمين بكعب القدم ولكنه كان في موقف تسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 سيمي أجايي يسجل هدف التقدم لمنتخب نيجيريا بضربة رأسية

ق35 أوسيمين يهدر فرصة هدف محقق بعد مرواغة الحارس لكن مدافع تنزانيا أبعد الخطورة

ق12 رأسية من قلب دفاع منتخب نيجيريا ترتطم بالعارضة ليضيع هدف محقق

ق2 تسديدة صاروخية من لوكمان وتصدى من حارس مرمى تنزانيا

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا نيجيريا تنزانيا
