كأس العاصمة – وادي دجلة يهزم مودرن بثلاثية
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 19:19
كتب : FilGoal
حقق وادي دجلة الفوز الأول له في كأس العاصمة، وذلك بعدما تغلب على مودرن سبورت بثلاثية دون رد.
وانتصر وادي دجلة على مودرن في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.
وحصد دجلة أول 3 نقاط ليأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية.
ويقع دجلة ومودرن في المجموعة الثانية بجانب كل من الجونة وبتروجت والبنك الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز.
وسجل ثلاثية وادي دجلة كل من حمزة حسن في الدقيقة 19، وأحمد فاروق في الدقيقة 61، ويوسف أوبا في الدقيقة 82.
ولعب وادي دجلة مباراة واحدة قبل مواجهة مودرن سبورت وكانت ضد بتروجت وخسرها بهدفين لهدف.
نرشح لكم
حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة كارميلو بيراميدز يخوض معسكرا في الإمارات.. ويورتشيتش يمنح اللاعبين راحة 11 يوما تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي كأس مصر - سيراميكا ينهي مغامرة أبو قير للأسمدة.. وينتظر الفائز من الزمالك والبلدية انتهت كأس عاصمة مصر - غزل المحلة (2)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة عمر عبد العزيز يكشف لـ في الجول حقيقة تهربه من الزمالك
أخر الأخبار
إلياس×3 19 دقيقة | أمم إفريقيا