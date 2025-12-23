كأس العاصمة – وادي دجلة يهزم مودرن بثلاثية

حقق وادي دجلة الفوز الأول له في كأس العاصمة، وذلك بعدما تغلب على مودرن سبورت بثلاثية دون رد.

وانتصر وادي دجلة على مودرن في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وحصد دجلة أول 3 نقاط ليأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

ويقع دجلة ومودرن في المجموعة الثانية بجانب كل من الجونة وبتروجت والبنك الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز.

وسجل ثلاثية وادي دجلة كل من حمزة حسن في الدقيقة 19، وأحمد فاروق في الدقيقة 61، ويوسف أوبا في الدقيقة 82.

ولعب وادي دجلة مباراة واحدة قبل مواجهة مودرن سبورت وكانت ضد بتروجت وخسرها بهدفين لهدف.