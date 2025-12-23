14 تصدي لا يكفي

حقق منتخب السنغال الفوز على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب طنجة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل ثلاثية السنغال في المباراة كل من نيكولاس جاكسون الذي أحرز هدفين وشريف نداي.

وحصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط في المجموعة ليتصدر برفقة الكونغو الديموقراطية مع تفوقه بفارق الأهداف.

المباراة شهدت قيام جويتسيو فوكو حارس بوتسوانا بـ 14 تصديا ولكنهم لم يكفوا لتجنب الخسارة.

التشكيل

بدأ منتخب السنغال برباعي هجومي ناري مكون من ساديو ماني وإسماعيلا سار وإليمان نداي ونيكولاس جاكسون، بينما لعبت بوتسوانا بتشكيل بالكامل من داخل قارة إفريقيا.

جاكسون وماني يقودان هجوم السنغال، وتشكيل من المحليين لمنتخب بوتسوانا

أحداث المباراة

أهدر نيكولاس جاكسون مبكرا فرصة الهدف الأول بانفراد تصدي له الحارس في الدقيقة الثالثة.

وتألق الحارس من جديد ومنع تسديدة من إليمان نداي في الدقيقة 17.

وعاد الحارس للتألق في الدقيقة 26 وتصدى لفرصة محققة من ساديو ماني.

وتقدم نيكولاس جاكسون أخيرا بالهدف الأول في الدقيقة 37 مستغلا تمريرة من إسماعيل جاكوبس ليسدد كرة مباشرة في الشباك.

وبالشوط الثاني أضاف جاكسون الهدف الثاني بمهارة رائعة في المرور من المدافع قبل أن يسدد كرة في المرمى.

وتألق الحارس في التصدي لأكثر من فرصة محققة أخرى قبل أن يسجل شريف نداي البديل الهدف الثالث بالدقيقة 90 مسغلا تمريرة من ماني.

وستلعب السنغال المباراة المقبلة ضد الكونغو الديموقراطية في المباراة المقبلة، بينما تلتقي بوتسوانا مع بنين.