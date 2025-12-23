كأس مصر - موعد مباراة الأهلي ضد وي

يواصل الأهلي مبارياته في فترة التوقف الدولي الجارية بسبب المشاركة في أمم إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعرض للخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس مصر هذا الموسم ضمن منافسات دور الـ 32.

ويواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات "وي" في ذلك الدور.

موعد مباراة الأهلي ضد وي

يلعب الأهلي أمام وي يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.