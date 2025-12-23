كأس عاصمة مصر - غزل المحلة يحقق انتصاره الأول ويهزم الأهلي

حقق فريق غزل المحلة انتصاره الأول في كأس عاصمة مصر بعد التغلب على فريق الأهلي.

وشهد اللقاء خوض الأهلي بتشكيل أغلبه من الشباب والناشئين مع ثلاثي الكبار حسين الشحات ومصطفى العش ومحمد سيحا.

وتغلب غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط عقب خوض 3 جولات، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين فقط.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وغزل المحلة وإنبي وفاركو وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

التشكيل

شهد تشكيل الأهلي الدفع بعدد من اللاعبين الشباب والناشئين قبل ثلاثة أيام من مواجهة وي في كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

الحارس: محمد سيحا.

الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد عابدين - مصطفى العش - محمد رأفت.

الوسط: إبراهيم عادل - مهند الشامي - إبراهيم كاظم.

الهجوم: حسين الشحات حمزة عبد الكريم - عمر معوض

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي غزل المحلة بحثا عن الهدف الأول.

ونجح رشاد العرفاوي من افتتاح التسجيل مبكرا بتسديدة رائعة في الدقيقة التاسعة لصالح غزل المحلة.

جووووووول 👌⚽ رشاد العرفاوي يسجل الهدف الأول لغزل المحلة في مرمى النادي الأهلي pic.twitter.com/jbIdU41LYF — ON Sport (@ONTimeSports) December 23, 2025

وسيطر الأهلي على الكرة بعد هدف غزل المحلة بحثا عن التعادل.

ونجح كاظم إبراهيما من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 25 بعد تمريرة من حسين الشحات.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاء هدف كاظم إبراهيما في الدقيقة 28 بسبب خطأ على حسين الشحات.

واحتسب محمود بسيوني حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المحلة في الدقيقة 34 بعد تدخل أحمد عابدين، لكن تم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونجح عمر سيد معوض في الدقيقة 43 من استغلال تمريرة بينية رائعة من حسين الشحات ليسجل التعادل بتسديدة أرضية رائعة.

جووووووول 👌⚽ عمر سيد معوض يسجل هدف رائع للأهلي 🔴 في شباك غزل المحلة ويعيد المباراة لنقطة البداية pic.twitter.com/fymMspNLYQ — ON Sport (@ONTimeSports) December 23, 2025

وسجل محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف التقدم لغزل المحلة في الدقيقة 47 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ونجح سعيدي كوبنديلا من تسجيل ثاني أهداف غزل المحلة في الدقيقة 63 من تسديدة رائعة.

بهدف من لمسة واحدة.. المحلة يعود للتقدم من جديد على الأهلي pic.twitter.com/sN7tJRYngl — ON Sport (@ONTimeSports) December 23, 2025

وحاول لاعبو الأهلي إدراك التعادل في النصف ساعة الأخيرة مع تفوق دفاعات غزل المحلة.

وتم إنقاذ هدف من على خط مرمى غزل المحلة في الدقيقة 83.

ويلعب غزل المحلة مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة.

بينما الأهلي يواجه المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.