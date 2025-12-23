تشكيل أمم إفريقيا- أوسيمين ولوكمان يقودان هجوم نيجيريا.. وساماتا أساسي مع تنزانيا

أعلن إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لخوض مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد تنزانيا بعد قليل ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات: تونس - تنزانيا - السودان.

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

في حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

في الدفاع: زايدو سانوسي- سيمي أجايي- كالفين باسي- برايت أوسي صامويل

في الوسط: ويلفريد نديدي- أليكس أيووبي- صامويل شوكوزي

في الهجوم: أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين– أكور آدامز.

فيما جاء تشكيل تنزانيا:

حراسة المرمى: زبيري فوبا

الدفاع: باكاري نوندو – حامد باكا – شوماري كابومبي - محمد حسين

الوسط: نوفاتوس ديسماس – ألفونس مسانجا – تشارلز مومبوا

الهجوم: سيمون مسوفا – علي ساماتا – تارين ألوش.

