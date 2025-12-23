ليون يضم إندريك من ريال مدريد
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 18:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي التعاقد مع البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد الإسباني.
إندريك دا سوزا
النادي : ريال مدريد
وانضم إندريك لصفوف ليون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
ويبحث إندريك عن فرصة للمشاركة من أجل الانضمام لقائمة البرازيل في كأس العالم 2026.
ويرى اللاعب البرازيلي أن ليون هو أفضل الخيارات للمشاركة والمنافسة على مستوى جيد إذ يشارك الفريق بالدوري الأوروبي وينافس على الدوري الفرنسي.
كما يرى ريال مدريد أن خروج إندريك على سبيل الإعارة هو فرصة جيدة من أجل تطوير مستواه.
وخسر إندريك فرصة المشاركة منذ بداية الموسم الحالي ولو حتى كبديل إذ أصبح جونزالو جارسيا هو البديل الأول لكيليان مبابي.
ولم يشارك إندريك سوى في مباراة واحدة ولمدة 11 دقيقة منذ بداية الموسم.
