ليون يضم إندريك من ريال مدريد

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

إندريك - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي التعاقد مع البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد الإسباني.

وانضم إندريك لصفوف ليون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويبحث إندريك عن فرصة للمشاركة من أجل الانضمام لقائمة البرازيل في كأس العالم 2026.

ويرى اللاعب البرازيلي أن ليون هو أفضل الخيارات للمشاركة والمنافسة على مستوى جيد إذ يشارك الفريق بالدوري الأوروبي وينافس على الدوري الفرنسي.

كما يرى ريال مدريد أن خروج إندريك على سبيل الإعارة هو فرصة جيدة من أجل تطوير مستواه.

وخسر إندريك فرصة المشاركة منذ بداية الموسم الحالي ولو حتى كبديل إذ أصبح جونزالو جارسيا هو البديل الأول لكيليان مبابي.

ولم يشارك إندريك سوى في مباراة واحدة ولمدة 11 دقيقة منذ بداية الموسم.

ريال مدريد ليون إندريك
