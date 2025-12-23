تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

واقيم اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الأهلي بفرع النادي بالجزيرة.

والتقى وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الأهلي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء.

ويأتي ذلك في إطار جولات وزير الشباب والرياضة التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

يأتي هذا اللقاء بعد أن قام وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.