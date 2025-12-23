أبو العلا يكشف نتيجة الفحوصات الطبية لإصابتي مصطفى محمد وحمدي.. وغياب محتمل

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 18:28

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - مصطفى محمد

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

ظهرت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة زيمبابوي بالجولة الافتتاحية من أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة:
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مصطفى محمد أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي

وتعرض مهاجم نانت للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة مصر ضد زيمبابوي التي صنع فيها هدف الفوز 2-1 في الجولة الافتتاحية.

وتم استبدال محمد حمدي اضطراريا ومشاركة أحمد فتوح بدلا منه بسبب الإصابة.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها مصطفى محمد ومحمد حمدي.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة محمد حمدي بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض.

بينما تعرض مصطفى محمد لإصابة بكدمة في الكاحل وذلك خلال مواجهة زيمبابوي.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفي محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب أفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "مصطفى محمد يعاني من كدمة ةإلتواء في كاحل القدم والأقرب غيابه عن مواجهة جنوب إفريقيا".

وتابع "أما محمد حمدي فيعاني من كدمة في الحوض والأقرب أن يشارك بشكل طبيعي".

وبذلك سيقترب مصطفى محمد من الغياب عن مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا والمقرر لها في الخامسة من مساء الجمعة المقبل.

واشتكى محمد صلاح بعد تسجيله هدف الفوز من ألم في وجه قدمه، قبل أن يتم التأكد من حالته الجيدة.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

أمم إفريقيا منتخب مصر مصطفى محمد محمد حمدي
نرشح لكم
أمم إفريقيا – تشكيل تونس: بن رمضان والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أوغندا أمم إفريقيا – مران استشفائي لمنتخب مصر في بداية التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (2)-(1) تنزانيا.. 3 نقاط ثمينة 14 تصدي لا يكفي تشكيل أمم إفريقيا- أوسيمين ولوكمان يقودان هجوم نيجيريا.. وساماتا أساسي مع تنزانيا أمم إفريقيا - سينتفيت: المغرب يمتلك منتخبا جيدا وأثق في تأهلنا انتهت أمم إفريقيا - السنغال (3)-(0) بوتسوانا انطلاقة الفهود
أخر الأخبار
مؤتمر توروب: هدف كرة القدم تحقيق الفوز لكن كأس عاصمة مصر فرصة للشباب 12 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي لأول مرة منذ 350 يوما في مواجهة كريستال بالاس 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – تشكيل تونس: بن رمضان والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أوغندا 13 دقيقة | أمم إفريقيا
بعد غياب 128 يوما.. هافيرتز يعود لتدريبات أرسنال 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: جيرونا يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة إتشيفيري ساعة | ميركاتو
رغم قضيته مع الهلال.. رومانو: لودي وافق على الانتقال إلى أتليتكو مينيرو ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – مران استشفائي لمنتخب مصر في بداية التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
توتنام يتمسك بمدافعه رغم اهتمام أحد أندية إيطاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519780/أبو-العلا-يكشف-نتيجة-الفحوصات-الطبية-لإصابتي-مصطفى-محمد-وحمدي-وغياب-محتمل