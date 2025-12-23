أبو العلا يكشف نتيجة الفحوصات الطبية لإصابتي مصطفى محمد وحمدي.. وغياب محتمل

ظهرت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة زيمبابوي بالجولة الافتتاحية من أمم إفريقيا.

وتعرض مهاجم نانت للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة مصر ضد زيمبابوي التي صنع فيها هدف الفوز 2-1 في الجولة الافتتاحية.

وتم استبدال محمد حمدي اضطراريا ومشاركة أحمد فتوح بدلا منه بسبب الإصابة.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها مصطفى محمد ومحمد حمدي.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة محمد حمدي بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض.

بينما تعرض مصطفى محمد لإصابة بكدمة في الكاحل وذلك خلال مواجهة زيمبابوي.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفي محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب أفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "مصطفى محمد يعاني من كدمة ةإلتواء في كاحل القدم والأقرب غيابه عن مواجهة جنوب إفريقيا".

وتابع "أما محمد حمدي فيعاني من كدمة في الحوض والأقرب أن يشارك بشكل طبيعي".

وبذلك سيقترب مصطفى محمد من الغياب عن مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا والمقرر لها في الخامسة من مساء الجمعة المقبل.

واشتكى محمد صلاح بعد تسجيله هدف الفوز من ألم في وجه قدمه، قبل أن يتم التأكد من حالته الجيدة.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.