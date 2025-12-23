تقرير: ريال مدريد يخطط لضم نيفيز من الهلال

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - البرتغال ضد أيرلندا

يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع روبن نيفيز لاعب وسط الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

ورفض نيفيز تجديد تعاقده مع الهلال والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف تقرير صحيفة سبورت أن ريال مدريد قد أدرج نيفيز على قائمة أهدافه لتعزيز خط الوسط في يناير المقبل.

وينتظر ريال مدريد موقف الهلال من إمكانية بيع نيفيز في يناير المقبل أو الانتظار حتى نهاية تعاقده.

اقترب ريال مدريد من إدراج روبن نيفيس على قائمة أهدافه لتعزيز وسط الملعب في الميركاتو الشتوي، بعد أن رفض اللاعب البرتغالي تجديد عقده مع الهلال السعودي.

وأشار التقرير إلى أن نيفيز قد يكون متاحا للانتقال مجاناً في الصيف المقبل، لكن الهلال قد يوافق على بيعه في يناير مقابل 15 إلى 20 مليون يورو.

اللاعب البرتغالي ليس مجهولا على ريال مدريد أو المدير الفني تشابي ألونسو، حيث تألق في مواجهة الفريق الملكي خلال كأس العالم للأندية مع الهلال، وسجل هدف فريقه في المباراة التي انتهت 1-1.

يبحث ريال مدريد عن لاعب يملك خبرة دولية ويعوض غياب توني كروس، وسط عدم جدية النادي في دفع مبالغ كبيرة، ما يجعل نيفيس خيارا مثاليا لتعزيز الوسط.

