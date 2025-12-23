تقرير: ريال مدريد يخطط لضم نيفيز من الهلال

يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع روبن نيفيز لاعب وسط الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

ورفض نيفيز تجديد تعاقده مع الهلال والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف تقرير صحيفة سبورت أن ريال مدريد قد أدرج نيفيز على قائمة أهدافه لتعزيز خط الوسط في يناير المقبل.

وينتظر ريال مدريد موقف الهلال من إمكانية بيع نيفيز في يناير المقبل أو الانتظار حتى نهاية تعاقده.

وأشار التقرير إلى أن نيفيز قد يكون متاحا للانتقال مجاناً في الصيف المقبل، لكن الهلال قد يوافق على بيعه في يناير مقابل 15 إلى 20 مليون يورو.

اللاعب البرتغالي ليس مجهولا على ريال مدريد أو المدير الفني تشابي ألونسو، حيث تألق في مواجهة الفريق الملكي خلال كأس العالم للأندية مع الهلال، وسجل هدف فريقه في المباراة التي انتهت 1-1.

يبحث ريال مدريد عن لاعب يملك خبرة دولية ويعوض غياب توني كروس، وسط عدم جدية النادي في دفع مبالغ كبيرة، ما يجعل نيفيس خيارا مثاليا لتعزيز الوسط.