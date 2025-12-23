الكويت الكويتي يتعاقد مع بديل سام مرسي

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

سام مرسي - نادي الكويت الكويتي

أتم نادي الكويت الكويتي إجراءت التعاقد مع الإيفواري إدريسا دومبيا.

وانضم دومبيا لصفوف الكويت الكويتي في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي الكويت تعاقده مع دومبيا حتى 2026.

وتعاقد الكويت مع دومبيا ليشغل المقعد الأجنبي الشاغر منذ رحيل سام مرسي.

Image

وفسخ سام مرسي تعاقده مع الكويت بعدما انضم إليه من إبسويتش تاون الإنجليزي.

ويأتي فسخ تعاقد سام مرسي بعد شهرين من انضمامه لنادي الكويت.

وينتظر سام مرسي حسم وجهته الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سام مرسي يفاضل بين 3 عروض من الدوري الإماراتي والقطري ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وكان مرسي قد شارك برفقة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب مرسي مع إبسويتش تاون لمدة 4 مواسم.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.

سام مرسي الكويت الكويتي
